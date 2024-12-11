В Шевченковском районе Киева произошел прорыв трубы

Сегодня утром, 11 декабря, в Киеве произошел прорыв трубы в Шевченковском районе. Аварийная бригада "Киевводоканала" уже приступила к локализации коммунальной аварии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Киев Коммунальный.

Согласно информации, коммунальная авария произошла на улице Глубочицкой, 13. Одну из полос движения транспорта и пешеходную зону уже залило водой. В настоящее время "Киевводоканал" приступил к локализации утечки.

"После локализации место аварии обследуют и будет сообщено о сроках устранения повреждения" , - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:30 ограничений движения на проезжей части нет.

Ранее мы писали, что в Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода. В результате прорыва частично подтоплена автостоянка на проспекте Григоренко, 18, находящиеся рядом парковочные площадки, а также проезжая часть.

Утром 30 ноября специалисты "Киевводоканала" локализовали масштабную утечку, которая произошла на водопроводной сети на проспекте Петра Григоренко в Дарницком районе столицы.

Также 15 ноября в Киеве из-за прорыва трубы было ограничено движение на левом берегу. Согласно информации, коммунальная авария произошла на Днепровской набережной - улице в Дарницком районе Киева, охватывающей местности Березняки, Осокорки, Позняки. Она пролегает от проспекта Соборности к проспекту Николая Бажана.

В частности, проезжую часть залило водой, что частично усложнило движение транспорта. На каком участке произошел прорыв, в полиции не уточнили.