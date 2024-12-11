У Шевченківському районі Києва стався прорив труби

Сьогодні вранці, 11 грудня, в Києві стався прорив труби у Шевченківському районі. Аварійна бригада "Київводоканалу" вже приступила до локалізації комунальної аварії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Київ Комунальний.

Згідно з інформацією, комунальна аварія сталася на вулиці Глибочицькій, 13. Одну зі смуг руху транспорту та пішохідну зону вже залило водою. Наразі "Київводоканал" приступив до локалізації витоку.

"Після локалізації місце аварії обстежать і буде повідомлено про терміни усунення пошкодження," - йдеться у повідомленні.

Станом на 9:30 обмежень руху на проїжджій частині немає.

Раніше ми писали, що у Києві стався масштабний прорив трубопроводу. Внаслідок прориву частково підтоплено автостоянку на проспекті Григоренка, 18, паркувальні майданчики, що знаходяться поруч, а також проїжджу частину.

Зранку 30 листопада фахівці "Київводоканалу" локалізували масштабний витік, що стався на водопровідній мережі на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі столиці.

Також 15 листопада у Києві через прорив труби було обмежено рух на лівому березі. Згідно з інформацією, комунальна аварія сталася на Дніпровській набережній - вулиці в Дарницькому районі Києва, що охоплює місцевості Березняки, Осокорки, Позняки. Вона пролягає від проспекту Соборності до проспекту Миколи Бажана.

Зокрема, проїзну частину залило водою, що частково ускладнило рух транспорту. На якій саме ділянці стався прорив, у поліції не уточнили.