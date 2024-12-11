WP узнала, как Украина помогла сирийским повстанцам свергнуть Асада

Сирийские повстанцы, пришедшие к власти в Дамаске, получили беспилотники и другую поддержку от украинских разведчиков, которые стремились подорвать позиции России и ее сирийских союзников, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит публикация The Washington Post.

По словам осведомленных источников издания, украинская разведка четыре-пять недель назад направила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 FPV-дронов в штаб-квартиру повстанцев в сирийском Идлибе, чтобы помочь "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), ведущей повстанческой группировке, базирующейся там.

Помощь из Киева сыграла лишь скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада, полагают западные разведывательные источники. Но она была примечательна как часть более широких украинских усилий по скрытому удару по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России.

Подготовка

Как отмечает автор материала Дэвид Игнатиус, тайная программа помощи Украины в Сирии не была секретом, хотя высокопоставленные должностные лица администрации Байдена неоднократно заявляли, что они не знали об этом.

"Мотивация Украины очевидна: столкнувшись с российским натиском внутри своей страны, украинская разведка искала другие фронты, где она могла бы разбить нос России и подорвать ее клиентов" , - говорится в статье.

Украинцы объявили о своих намерениях. Kyiv Post в статье от 3 июня процитировала источник в украинской военной разведке ГУР, который сообщил газете, что "с начала года [сирийские] повстанцы, поддерживаемые украинскими оперативниками, нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, представленным в регионе".

Эта статья включала ссылку на видеокадры, на которых были показаны атаки на каменный бункер, белый фургон и другие цели, которые были поражены поддерживаемыми Украиной повстанцами в Сирии. В статье говорилось, что операция в Сирии проводилась специальным подразделением, известным как "Химик" в составе ГУР, "в сотрудничестве с сирийской оппозицией".

Российские официальные лица уже несколько месяцев жаловались на действия украинских военизированных формирований в Сирии. Александр Лаврентьев, спецпредставитель России по Сирии, заявил в ноябрьском интервью ТАСС:

"У нас действительно есть информация о том, что украинские специалисты из Главного разведывательного управления Украины находятся на территории Идлиба".

Не только Сирия

Операция в Сирии - не единственный случай, когда украинская военная разведка действует за рубежом, преследуя российских преступников. В августе Украина помогла повстанцам на севере Мали устроить засаду на российских наемников из группы "Вагнера". В результате атаки 27 июля погибли 84 оперативника Вагнера и 47 малийцев.

Андрей Юсов, представитель ГУР, несколько дней спустя заявил, что малийские повстанцы "получили необходимую информацию, и не просто информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников". После атаки Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной.

В апреле 2023 года Буданов пообещал, что Украина будет преследовать россиян, виновных в военных преступлениях "в любой части мира".

Напомним, сирийские повстанцы в ходе молниеносного наступления свергли диктатора Бараша Асада, который был вынужден бежать и сейчас скрывается на территории России. В Москве Асад получил убежище от своего союзника Путина.