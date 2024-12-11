Оплата криптовалютой в Украине: что можно купить за крипту

Известность криптовалют постоянно растет, расширяется сфера их использования. Кроме инвестирования, цифровые активы все чаще используются для оплаты товаров и услуг, переводов, донатов и благотворительной помощи. Расчеты в крипте просты, удобны и безопасны. Оплата криптой осуществляется с помощью криптокошельков и криптокарт.

Чтобы рассчитываться виртуальными монетами или зарабатывать на инвестициях, нужно иметь в собственности цифровые активы. Самый простой и быстрый способ получения криптовалюты — обмен на фиатные деньги. Такие операции возможны на криптобиржах и в обменниках. Выбрать надежную платформу поможет рейтинг ТОП обменников криптовалют, составленный экспертами информационно-аналитического сервиса Kurs.com.ua.

Оплата криптовалютой товаров и услуг

Несмотря на то, что правовой статус криптовалют нуждается в урегулировании, цифровые монеты достаточно широко используются в повседневной деятельности как платежный инструмент. Виртуальными деньгами можно рассчитаться в отдельных интернет-магазинах, аптеках или ресторанах, на некоторых автозаправках и в супермаркетах. За криптовалюту можно купить билеты на автобус, поезд или самолет, туристическую путевку и страховой полис, арендовать жилье или автомобиль.

Что можно купить за криптовалюту в Украине

Владельцы цифровых денег довольно часто оплачивают ими криптовары, например, аппаратные кошельки Keystone, Ledger, SafePal, Trezor. В пятерку популярных товаров, которые покупают за криптовалюту, также входят:

смартфоны и гаджеты;

игровые приставки;

бытовая техника;

автотовары и мототехника.

Также оплата криптовалютой в Украине возможна при заказе продуктов, алкоголя, одежды, обуви, брендовых часов и т.д. За криптомонеты можно приобрести образовательные услуги, предоставляемые компьютерной академией ШАГ, или получить юридическую консультацию в таких компаниях, как, например, Juscutum или «Ильяшев и партнеры».

Как осуществляется оплата криптовалютой

Оплатить товары или услуги криптой можно с помощью платежных сервисов от криптобирж, путем перечисления средств на кошелек поставщика, сканирования QR-кода или с помощью криптокарты, которая должна быть привязана к криптокошельку. В обоих случаях нужно выбрать тип криптовалюты, используемой для оплаты.

Обратите внимание! Оплата цифровыми деньгами особенно удобна в тех случаях, когда обмен на доллары или евро требует определенных затрат времени и средств для оплаты комиссии.

Криптовалютные переводы

В повседневной жизни многим людям приходится отправлять деньги в Украину или за ее пределы. Переводы в виртуальных монетах позволяют сэкономить время и деньги. Они быстрее и дешевле, чем традиционные переводы, и обеспечивают конфиденциальность. При необходимости криптовалюту легко обменять на наличные или фиат с зачислением на банковскую карту.

Популярны также криптовалютные пожертвования. Их принимает много благотворительных организаций. У жертвователя есть возможность оставаться инкогнито и отслеживать, на какие цели были использованы его средства.

Инвестирование и накопление

Несмотря на высокую волатильность, криптовалюты считаются выгодным активом для накоплений. Преимущество вложений в цифровые активы в том, что начинать можно с небольших сумм — все зависит от того, какие токены покупать. Чтобы снизить риски, следует инвестировать в криптоактивы не более 10% от общей суммы. Начинать следует с проверенных токенов, имеющих высокую капитализацию.

Обратите внимание! Наиболее выгодными для инвестирования в нынешнем году являются такие криптовалюты, как Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana, Cardano.

Как видим, область применения криптовалютных активов достаточно широка. Развитию платежей криптомонетами будет способствовать правовое урегулирование статуса цифровых денег в Украине и увеличение количества людей, имеющих такие активы в собственности.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance