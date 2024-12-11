Оплата криптовалютою в Україні: що можна купити за крипту

Популярність криптовалют постійно зростає, розширюється сфера їх використання. Крім інвестування, цифрові активи все частіше застосовуються для оплати товарів та послуг, переказів, донатів та благодійної допомоги. Розрахунки в крипті прості, зручні та безпечні. Оплата криптою здійснюється з допомогою криптогаманців та криптокарт.

Щоб розраховуватися віртуальними монетами чи заробляти на інвестиціях, потрібно мати у власності цифрові активи. Найпростіший та найшвидший спосіб отримання криптовалюти — обмін на фіатні гроші. Такі операції можливі на криптобіржах та в обмінниках. Обрати надійну платформу допоможе рейтинг ТОП обмінників криптовалют, складений експертами інформаційно-аналітичного сервісу Kurs.com.ua.

Оплата криптовалютою товарів та послуг

Попри те, що правовий статус криптовалют потребує врегулювання, цифрові монети досить широко використовуються в повсякденній діяльності як платіжний інструмент. Віртуальними грошима можна розрахуватися в окремих інтернет-магазинах, аптеках чи ресторанах, на деяких автозаправках та в супермаркетах. За криптовалюту можна придбати квитки на автобус, поїзд чи літак, туристичну путівку та страховий поліс, орендувати житло або автомобіль.

Що можна купити за криптовалюту в Україні

Власники цифрових грошей досить часто оплачують ними криптотовари, наприклад, апаратні гаманці Keystone, Ledger, SafePal, Trezor. У п’ятірку популярних товарів, які купують за криптовалюту, також входять:

смартфони та гаджети;

ігрові приставки;

побутова техніка;

автотовари та мототехніка.

Також оплата криптовалютою в Україні можлива при замовленні продуктів, алкоголю, одягу, взуття, брендових годинників тощо. За криптомонети можна придбати освітні послуги, які надає комп’ютерна академія ШАГ, чи отримати юридичну консультацію в таких компаніях, як, приміром, Juscutum або «Ілляшев та партнери».

Як здійснюється оплата криптовалютою

Оплатити товари чи послуги криптою можна з допомогою платіжних сервісів від криптобірж, шляхом перерахування коштів на гаманець постачальника чи сканування QR-кода, а також за допомогою криптокарти, яка має бути прив’язана до криптогаманця. В обох випадках потрібно вибрати тип криптовалюти, яка використовується для оплати.

Зверніть увагу! Оплата цифровими грошима особливо зручна в тих випадках, коли обмін на долари чи євро потребує певних затрат часу та коштів для оплати комісії.

Криптовалютні перекази

У повсякденному житті багатьом людям доводиться відправляти гроші по Україні чи за її межі. Перекази в віртуальних монетах дають можливість зекономити час та гроші. Вони швидші та дешевші, ніж традиційні перекази, й забезпечують конфіденційність. У разі потреби криптовалюту легко обміняти на готівкові кошти чи фіат з зарахуванням на банківську картку.

Популярними стали також криптовалютні пожертви. Їх приймає багато благодійних організацій. Жертводавець має можливість залишатися інкогніто та відстежувати, на які цілі були використані його кошти.

Інвестування та накопичення

Попри високу волатильність криптовалюти вважаються вигідним активом для накопичень. Перевага вкладень у цифрові активи в тому, що починати можна з невеликих сум — усе залежить від того, які токени купувати. Щоб знизити ризики, варто інвестувати в криптоактиви не більше ніж 10% від загальної суми. Починати варто з перевірених токенів, які мають високу капіталізацію.

Зверніть увагу! Найбільш вигідними для інвестування в нинішньому році є такі криптовалюти, як Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana, Cardano.

Висновки

Як бачимо, сфера застосування криптовалютних активів досить широка. Розвитку платежів криптомонетами сприятиме правове врегулювання статусу цифрових грошей в Україні та збільшення кількості людей, які мають такі активи у власності.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance