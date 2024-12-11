Правительство согласовало трех кандидатов в наблюдательный совет "Укрэнерго" от государства

Кабинет министров согласовал кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина на должности членов наблюдательного совета ЧАО "НЭК "Укрэнерго" как представителей государства. Об этом говорится в распоряжении правительства 1232-р от 10 декабря 2024 года, сообщает Экономическая правда.

Юрий Бойко уже был членом наблюдательного совета "Укрэнерго" в предыдущем составе. Также является советником премьер-министра по вопросам энергетики.

Анатолий Гулей является председателем правления ЧАО "Украинская межбанковская валютная биржа".

Алексей Никитин занимал должность директор по коммерции ЧАО "Укргидроэнерго". Также работал в отделе развития рынка электроэнергии "Укрэнерго".

Напомним, в сентябре наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу правления Владимира Кудрицкого несмотря на возражения международных партнеров; двое независимых членов совета ушли в отставку из-за политического давления.

За увольнение проголосовали трое представителей государства в наблюдательном совете (Юрий Бойко, Юрий Токарский и Александр Баранюк) и один независимый член (Роман Пионковски), тогда как двое других независимых, Педер Андреасен и Даниэль Доббени, проголосовали против. Именно они и подали заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Кудрицкого.

Министерство энергетики объявило конкурсный отбор кандидатов на занятие трех должностей независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго".

В конце Кабинет министров Украины согласовал 4 кандидатуры на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго".

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