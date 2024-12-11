Правительство согласовало трех кандидатов в наблюдательный совет "Укрэнерго" от государства
Кабинет министров согласовал кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина на должности членов наблюдательного совета ЧАО "НЭК "Укрэнерго" как представителей государства. Об этом говорится в распоряжении правительства 1232-р от 10 декабря 2024 года, сообщает Экономическая правда.
Юрий Бойко уже был членом наблюдательного совета "Укрэнерго" в предыдущем составе. Также является советником премьер-министра по вопросам энергетики.
Анатолий Гулей является председателем правления ЧАО "Украинская межбанковская валютная биржа".
Алексей Никитин занимал должность директор по коммерции ЧАО "Укргидроэнерго". Также работал в отделе развития рынка электроэнергии "Укрэнерго".
Напомним, в сентябре наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу правления Владимира Кудрицкого несмотря на возражения международных партнеров; двое независимых членов совета ушли в отставку из-за политического давления.
За увольнение проголосовали трое представителей государства в наблюдательном совете (Юрий Бойко, Юрий Токарский и Александр Баранюк) и один независимый член (Роман Пионковски), тогда как двое других независимых, Педер Андреасен и Даниэль Доббени, проголосовали против. Именно они и подали заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Кудрицкого.
Министерство энергетики объявило конкурсный отбор кандидатов на занятие трех должностей независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго".
В конце Кабинет министров Украины согласовал 4 кандидатуры на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго".
Речь идет о:
- Патрик Грейхен - работал в Федеральном министерстве охраны окружающей среды в Германии.
- Луиджи де Франциски - бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna.
- Еппе Кофод - экс-депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Дании.
- Ян Монтелл - бывший председатель совета директоров Nord Pool AS.