Уряд погодив трьох кандидатів до наглядової ради "Укренерго" від держави

Кабінет міністрів погодив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна на посади членів наглядової ради ПрАТ "НЕК "Укренерго" як представників держави. Про це йдеться в розпорядженні уряду 1232-р від 10 грудня 2024 року, повідомляє Економічна правда.

Юрій Бойко вже був членом наглядової ради "Укренерго" у попередньому складі. Також є радником прем’єр-міністра з питань енергетики.

Анатолій Гулей є головою правління ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа".

Олексій Нікітін обіймав посаду директор з комерції ПрАТ "Укргідроенерго". Також працював у відділі розвитку ринку електроенергії "Укренерго".

Нагадаємо, у вересні наглядова рада "Укренерго" звільнила голову правління Володимира Кудрицького попри заперечення міжнародних партнерів; двоє незалежних членів ради пішли у відставку через політичний тиск.

За звільнення проголосували троє представників держави у наглядовій раді (Юрій Бойко, Юрій Токарський та Олександр Баранюк) і один незалежний член (Роман Піонковскі), тоді як двоє інших незалежних, Педер Андреасен і Даніель Доббені, проголосували проти. Саме вони і подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Кудрицького.

Міністерство енергетики оголосило конкурсний відбір кандидатів на зайняття трьох посад незалежних членів наглядової ради "Укренерго".

У кінці Кабінет міністрів України погодив 4 кандидатури на посади незалежних членів наглядової ради "Укренерго".

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