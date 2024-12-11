Минобороны РФ заявило, что ВСУ атаковали ракетами ATACMS аэродром в Таганроге

Российское военное ведомство 11 декабря подтвердило украинский удар по городу Таганрог в Ростовской области и уточнило тип применяемого оружия и объект, являвшийся целью, сообщает Радио Свобода.

По данным министерства обороны РФ, Вооруженные силы Украины использовали шесть американских баллистических ракет ATACMS по военному аэродрому.

Российские военные утверждают, что две ракеты были сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», а еще четыре отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

«В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (иссеченные осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому стоянке» , – утверждают в министерстве обороны РФ.

Российские военные добавили, что эта атака "не останется без ответа".

Руководитель Ростовской области Юрий Слюсарь утром 11 декабря сообщал, что в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 автомобилей. Мэр Таганрога Светлана Камбулова заявляла, что повреждена котельная.

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