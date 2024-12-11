Міноборони РФ заявило, що ЗСУ атакували ракетами ATACMS аеродром у Таганрозі

Російське військове відомство 11 грудня підтвердило український удар по місту Таганрог у Ростовській області й уточнило тип застосованої зброї та об’єкт, який був ціллю, повідомляє Радіо Свобода.

За даними міністерства оборони РФ, Збройні сили України використали шість американських балістичних ракет ATACMS по військовому аеродрому.

Російські військові стверджують, що дві ракети були збиті бойовим розрахунком ЗРПК «Панцир», а ще чотири відхилені засобами радіоелектронної боротьби.

«Внаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу. Руйнувань немає, отримали незначні пошкодження (посічені осколками) дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому стоянці» , – стверджують у міністерстві оборони РФ.

Російські військові додали, що ця атака «не залишиться без відповіді».

Очільник Ростовської області Юрій Слюсар уранці 11 грудня повідомляв, що внаслідок ракетного удару ЗСУ по Таганрогу пошкоджене промислове підприємство, згоріли 14 автомобілів. Міська голова Таганрога Світлана Камбулова заявляла, що пошкоджена котельня.

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