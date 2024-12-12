В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 390 российских захватчиков, 28 ББМ. 6 танков и 5 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 758 730 (+1 390) человек,

танков – 9 532 (+6) ед,

боевых бронированных машин – 19 644 (+28) ед,

артиллерийских систем – 21 072 (+5) ед,

РСЗО – 1 253 (+0) ед,

средств ПВО – 1 023 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 111 (+0) ед,

крылатых ракет – 2 861 (+2) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 31 127 (+54) ед,

специальной техники – 3 642 (+1) ед.

Данные уточняются.