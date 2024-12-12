У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 390 російських загарбників, 28 ББМ. 6 танків та 5 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.12.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 758 730 (+1 390) осіб,

танків – 9 532 (+6) од,

бойових броньованих машин – 19 644 (+28) од,

артилерійських систем – 21 072 (+5) од,

РСЗВ – 1 253 (+0) од,

засобів ППО – 1 023 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 111 (+0) од,

крилатих ракет – 2 861 (+2) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31 127 (+54) од,

спеціальної техніки – 3 642 (+1) од.

Дані уточнюються.