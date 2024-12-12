Meta перечислила в инаугурационный фонд Трампа 1 млн долларов – WSJ

Платформа Meta (владелец Facebook) внесла 1 млн долларов в инаугурационный фонд победителя выборов Дональда Трампа. Это последняя попытка СЭО компании Марка Цукерберга укрепить отношения с будущим президентом. Об этом пишет Wall Street Journal, сообщает Левый берег.

Компания подтвердила газете, что делала пожертвования в фонд. Вклад свидетельствует об изменении предыдущей практики, поскольку в течение лет Марк поддерживал финансово кандидатов в Конгресс от обеих партий, а участия в предвыборных кампаниях президентов преимущественно не принимал.

Согласно публичным данным, ни Цукерберг, ни Meta не делали пожертвований ни в инаугурационный фонд Трампа в 2017 году, ни в фонд президента Байдена в 2021 году.

Ранее Дональд Трамп угрожал принять меры против техногигантов, если они будут пытаться вмешиваться в выборы против него.

Со стороны Цукерберга финансовый вклад уже не первая попытка наладить отношения с победителем выборов. В ноябре он обедал вместе с политиком в его клубе Мар-о-Лаго во Флориде. Источники журналистов сообщили, что встречи с будущей руководительницей аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс имели и еще два топ-менеджера Meta.

Во время первой каденции Трамп Цукерберг критиковал некоторые его решения, хотя они продолжали поддерживать связь и несколько раз проводили встречи. В 2021 году, после штурма Капитолия, Трампу запретили делать сообщения в Facebook. Трамп после этого писал: "В следующий раз, когда я буду в Белом доме, по его просьбе больше не будет обедов с Марком Цукербергом и его женой. Будет только бизнес!" .

Источники журналистов сообщили, что осенью 2021 года Цукерберг и его жена наняли на работу консультанта, связанного с республиканцами, чтобы он помог им наладить связь с этой партией.