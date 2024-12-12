Meta перерахувала до інавгураційного фонду Трампа 1 млн доларів – WSJ

Платформа Meta (власниця Facebook) внесла 1 млн доларів до інавгураційного фонду переможця виборів Дональда Трампа. Це остання спроба СЕО компанії Марка Цукерберга зміцнити відносини з майбутнім президентом. Про це пише Wall Street Journal, повідомляє Лівий берег.

Компанія підтвердила газеті, що робила пожертвування до фонду. Внесок свідчить про зміну попередньої практики, оскільки протягом років Марк підтримував фінансово кандидатів у Конгрес від обох партій, а участі в передвиборчих кампаніях президентів переважно не брав.

Згідно з публічними даними, ні Цукерберг, ні Meta не робили пожертвувань ні в інавгураційний фонд Трампа в 2017 році, ні в фонд президента Байдена в 2021 році.

Раніше Дональд Трамп погрожував вжити заходів проти техногігантів, якщо вони намагатимуться втручатися у вибори проти нього.

З боку Цукерберга фінансовий внесок є вже не першою спробою налагодити відносини з переможцем виборів. У листопаді він обідав разом з політиком у його клубі Мар-о-Лаго у Флориді. Джерела журналістів повідомили, що зустрічі з майбутньою керівницею апарату Білого дому С'юзі Вайлс мали і ще два топменеджери Meta.

Під час першої каденції Трампа Цукерберг критикував деякі його рішення, хоча вони продовжували підтримувати зв'язок і декілька разів проводили зустрічі. У 2021 році, після штурму Капітолію, Трампу заборонили робити дописи в Facebook. Трамп після цього писав: "Наступного разу, коли я буду в Білому домі, на його прохання більше не буде обідів з Марком Цукербергом і його дружиною. Буде тільки бізнес!" .

Джерела журналістів повідомили, що восени 2021 року Цукерберг і його дружина найняли на роботу пов'язаного з республіканцями консультанта, аби він допоміг їм налагодити зв'язок з цією партією.