Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил в четверг, 12 декабря, заявил, что ответ на удары ВСУ западными ракетами по Таганрогу последует тогда и так, как будет признано целесообразным, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило пропагандтское издание "РИА Новости".

"Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное прямое заявление Минобороны РФ, которое было вчера, которое четко указывает, что ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным".

Напомним: