В Кремле заявили об ответных ударах из-за атаки по Таганрогу
Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил в четверг, 12 декабря, заявил, что ответ на удары ВСУ западными ракетами по Таганрогу последует тогда и так, как будет признано целесообразным, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило пропагандтское издание "РИА Новости".
"Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное прямое заявление Минобороны РФ, которое было вчера, которое четко указывает, что ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным".
Напомним:
- 11 декабря заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что существует возможность повторного удара Россией по Украине своей экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
- Российские власти заявили, что в ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области якобы подвергся ракетной атаке, в результате которой повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.
- Министерство обороны РФ заявило, что Украина 11 декабря якобы нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области.