У Кремлі заявили про удари у відповідь через атаку по Таганрогу
Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, 12 грудня, заявив, що відповідь на удари ЗСУ західними ракетами по Таганрогу послідує тоді і так, як буде визнано доцільним, повідомляє Українська правда.
Про е повiдомио пропагандтське видання "РИА Новости".
"Я хочу нагадати абсолютно недвозначну пряму заяву Міноборони РФ, яка була вчора, яка чітко вказує, що відповідь послідує тоді і так, як буде визнано доцільним".
Нагадаємо:
- 11 грудня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що існує можливість повторного удару Росією по Україні своєю експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".
- Російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області нібито зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.
- Міністерство оборони РФ заявило, що Україна 11 грудня начебто завдала удару шістьма ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області.