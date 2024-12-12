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У Кремлі заявили про удари у відповідь через атаку по Таганрогу

У Кремлі заявили про удари у відповідь через атаку по Таганрогу
Фото: Wikipedia

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, 12 грудня, заявив, що відповідь на удари ЗСУ західними ракетами по Таганрогу послідує тоді і так, як буде визнано доцільним, повідомляє Українська правда.

Про е повiдомио пропагандтське видання "РИА Новости".

"Я хочу нагадати абсолютно недвозначну пряму заяву Міноборони РФ, яка була вчора, яка чітко вказує, що відповідь послідує тоді і так, як буде визнано доцільним".

Нагадаємо:

  • 11 грудня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що існує можливість повторного удару Росією по Україні своєю експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".
  • Російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області нібито зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.
  • Міністерство оборони РФ заявило, що Україна 11 грудня начебто завдала удару шістьма ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області.

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