Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, 12 грудня, заявив, що відповідь на удари ЗСУ західними ракетами по Таганрогу послідує тоді і так, як буде визнано доцільним, повідомляє Українська правда.

Про е повiдомио пропагандтське видання "РИА Новости".

"Я хочу нагадати абсолютно недвозначну пряму заяву Міноборони РФ, яка була вчора, яка чітко вказує, що відповідь послідує тоді і так, як буде визнано доцільним".

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