Графики отключений света будут составлять по-новому: что изменится

Министерство энергетики Украины одобрило новую Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии. Предусмотрены одинаковые принципы применения графиков во всех областях, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, сейчас все операторы системы распределения (облэнерго) адаптируют свои графики к новым требованиям.

Что изменится для бытовых потребителей

Графики почасовых отключений (ГПО) во всех областях будут унифицированы. Каждая группа получит четкое время с учетом распределения по критериям день/ночь, будни/выходные.

Каждая очередь ГПО будет дополнительно разделена на две под очереди. Например, если обесточивания одной очереди много, диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди - если 2 очередей мало.

На обесточивание и запитываение абонентов официально отводится до 30 минут.

Как отметили в пресс-службе, окончательное выравнивание продолжительности обесточиваний будет происходить по итогам недели. И за это, как и раньше, будут отвечать облэнерго.

В "Укрэнерго" напомнили, что в условиях войны, в результате систематических вражеских атак на энергообъекты, возможны не только почасовые, но и аварийные отключения электроэнергии.

Изменения для промышленности и бизнеса

Усиливается контроль применения графиков ограничения мощности (ГОМ) для промышленности. Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОМ - операторы системы распределения (облэнерго) должны самостоятельно применить графики аварийного отключения в отношении тех потребителей, которые подключены к их сетям. А оператор системы передачи - применить график аварийных отключений (ГАО) в отношении тех потребителей, которые подключены к магистральным сетям.

Напомним, очередь ГПО - это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. Весь объем ограничений при применении графиков почасовых отключений разделен на 6 равных очередей.

В ГПО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение, в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. Перечень таких объектов утверждается администрациями.

Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключений света. Свет начали отключать после массированной атаки 17 ноября.