Графіки відключень світла складатимуть по-новому: що зміниться

Міністерство енергетики України схвалило нову Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Передбачені однакові принципи застосування графіків в усіх областях, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Як зазначили в пресслужбі, зараз усі оператори системи розподілу (обленерго) адаптують свої графіки до нових вимог.

Що зміниться для побутових споживачів

Графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях будуть уніфіковані. Кожна група отримає чіткий час з урахуванням розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

Кожна черга ГПВ буде додатково розділена на дві під черги. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато, диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги - якщо 2 черг замало.

На знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин.

Як зазначили в пресслужбі, остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. І за це, як і раніше, відповідатимуть обленерго.

В "Укренерго" нагадали, що в умовах війни, внаслідок систематичних ворожих атак на енергооб’єкти, можливими є не тільки погодинні, а й аварійні відключення електроенергії.

Зміни для промисловості та бізнесу

Посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП - оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі - застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Нагадаємо, черга ГПВ - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг.

До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання, відповідно до встановленого мінімального навантаження. Перелік таких об’єктів затверджується адміністраціями.

Україна пройшла вересень та жовтень без графіків відключень світла. Світло почали відключати після масованої атаки 17 листопада.