Николаевские морпехи отбили штурм российских десантников на Курщине

Николаевские морпехи отбили очередной штурм российских десантников на Курщине, нанеся ощутимые потери врагу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщла 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в соцсетях.

В результате операции в районе населенного пункта Зеленый Шлях были уничтожены три единицы БМД врага и утилизирована инженерная машина разминирования.

Во время попытки наступления россияне потеряли 14 ВДВшников, еще 25 захватчиков получили ранения и выведены из строя.