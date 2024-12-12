Миколаївські морпіхи відбили штурм російських десантників на Курщині

Миколаївські морпіхи відбили черговий штурм російських десантників на Курщині, завдавши відчутних втрат ворогу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у соцмережах.

В результаті операції в районі населеного пункту Зелений Шлях було знищено три одиниці БМД ворога та утилізовано інженерну машину розмінування.

Під час спроби наступу росіяни втратили 14 ВДВшників, ще 25 загарбників отримали поранення та виведені зі строю.