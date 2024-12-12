ГУР идентифицировало почти 240 танкеров "теневого флота" России

Украинская разведка идентифицировала 238 нефтяных танкеров, которые обеспечивают многомиллиардные доходы агрессорке и угрожает глобальной экологической безопасности, сообщает Левый берег.

Как говорится в сообщении ГУР, в 2023 году Россия заработала на экспорте нефти $188 млрд, Иран – почти $53 млрд.

"Доходы от продажи нефти обеспечивают авторитарных актеров ресурсами для реализации ядерных программ, разработки современных беспилотников и ракет, постоянной финансовой и материальной поддержки террористической деятельности своих региональных прокси и оплаты услуг сетей транснациональной преступности" , – отметили в разведке.

Теневой флот насчитывает более тысячи преимущественно устаревших, плохо обслуживаемых судов без надлежащего страхования, с "запутанными" структурами собственности и управления, расположенными в "дружественных" юрисдикциях, под "удобными" флагами, и имеет общий дедвейт свыше 100 млн тонн (приблизительно 17% флота нефтяных танкеров).

В ГУР сообщили, что такие суда прибегают к обманчивым тактикам в море для сокрытия происхождения грузов, угрожают "экологическим хаосом" и миллиардным ущербом прибрежным странам из-за растущего риска катастроф при прохождении оживленных узких международных транспортных путей, отказываясь от лоцманских услуг.

С февраля 2022 г. с участием теневых танкеров уже было зафиксировано более 50 инцидентов от Датских проливов до Малайзии.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла традиционных покупателей морской нефти в ЕС, испытала западные рестрикции в свой энергетический сектор, в том числе крупнейшую российскую государственную судоходную компанию по обслуживанию нефтяных интересов крупнейших нефтегазовых компаний и трейдеров России ПАО "Совкомфлот".

Однако нашла новых в Азии – преимущественно в Индии и КНР, начала наращивать собственный теневой флот за счет устаревших танкеров, лишенных "связей" со странами G7+, которые могут транспортировать нефть с нарушением потолка цен. Кроме того, РФ пользуется услугами "иранской армады привидений". С 2022 года Россия потратила около $10 млрд на создание собственного теневого флота.

Сейчас в списке 238 теневых танкеров, которые помогают России и Ирану доставлять подсанкционную нефть преимущественно своим азиатским клиентам – КНР и Индии. Эти танкеры нарушают нефтяное эмбарго G7+ и перевозят российскую нефть из портов РФ в Балтийском и Черном морях в страны ЕС, в частности через рейдовую перевалку и STS хабы в Черном и Средиземном морях вблизи европейских стран.

Кроме того, они задействованы в нарушении цен и других ограничений на российскую нефть.

Среди них суда, отнесенные международной общественной организацией Greenpeace к теневому флоту танкеров, транспортирующих российскую нефть по миру через Балтийское море, угрожая его экосистемам и окружающей среде, которые, по данным американской правозащитной группы United Against Nuclear Iran (UANI), перепрофиля иранской на транспортировку российской нефти.