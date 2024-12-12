ГУР ідентифікувало майже 240 танкерів "тіньового флоту" Росії

Українська розвідка ідентифікувала 238 нафтових танкерів, РФ, які забезпечують багатомільярдні доходи агресорці та загрожує глобальній екологічній безпеці, повідомляє Лівий берег.

Як йдеться у повідомленні ГУР, у 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 млрд, Іран – майже $53 млрд.

"Доходи від продажу нафти забезпечують авторитарних акторів ресурсами для реалізації ядерних програм, розробки сучасних безпілотників та ракет, постійної фінансової та матеріальної підтримки терористичної діяльності своїх регіональних проксі та оплати послуг мереж транснаціональної злочинності" , – зазначили у розвідці.

Тіньовий флот налічує понад тисячу переважно застарілих, погано обслуговуваних суден без належного страхування, з "заплутаними" структурами власності та управління, розташованими у "дружніх" юрисдикціях, під "зручними" прапорами, та має загальний дедвейт понад 100 млн тонн (приблизно 17% світового флоту нафтових танкерів).

У ГУР повідомили, що такі судна вдаються до оманливих тактик у морі для приховування походження вантажів, загрожують "екологічним хаосом" та мільярдними збитками прибережним країнам через зростаючий ризик катастроф при проходженні жвавих вузьких міжнародних транспортних шляхів, відмовляючись від лоцманських послуг.

З лютого 2022 року за участю тіньових танкерів вже було зафіксовано понад 50 інцидентів від Данських проток до Малайзії.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила традиційних покупців морської нафти в ЄС, зазнала західних рестрикцій до свого енергетичного сектору, у тому числі до найбільшої російської державної судноплавної компанії з обслуговування нафтових інтересів найбільших нафтогазових компаній та трейдерів Росії ПАТ "Совкомфлот".

Проте знайшла нових в Азії – переважно в Індії та КНР, почала нарощувати власний тіньовий флот за рахунок застарілих танкерів, позбавлених "зв’язків" з країнами G7+, який може транспортувати нафту з порушенням стелі цін. Крім того, РФ користується послугами "іранської армади привидів". З 2022 року Росія витратила близько $10 млрд на створення свого власного тіньового флоту.

Наразі у списку є 238 тіньових танкерів, які допомагають Росії та Ірану доставляти підсанкційну нафту переважно своїм азійським клієнтам – КНР та Індії. Ці танкери порушують нафтове ембарго G7+ і перевозять російську нафту з портів РФ у Балтійському та Чорному морях до країн ЄС, зокрема через рейдову перевалку і STS хаби у Чорному та Середземному морях поблизу європейських країн.

Крім того, вони задіяні у порушенні стелі цін та інших обмежень на російську нафту.

Серед них судна, віднесені міжнародною громадською організацією Greenpeace до тіньового флоту танкерів, що транспортують російську нафту по світу через Балтійське море, загрожуючи його екосистемам і довкіллю, та такі, що, за даними американської правозахисної групи United Against Nuclear Iran (UANI), перепрофілювалися з іранської на транспортування російської нафти.