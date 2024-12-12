Почти 12 млн россиян живут за чертой бедности – статистика

В России 11,8 млн человек живут с доходами ниже прожиточного минимума, который в III квартале 2024 года составляет 15 тысяч 679 рублей в месяц (около 140 евро. - Ред.). Данные опубликовал Росстат, сообщает Deutsche Welle.

Как отметили в ведомстве, уровень бедности россиян в третьем квартале 2024 года снизился до 8 процентов по сравнению с 9,4 процента за тот же период 2023 года. В целом за январь-сентябрь 2024 года количество россиян с денежными доходами ниже границы бедности сократилось по сравнению с январем-сентябрем 2023 года на 2 млн человек (с 14,6 млн человек до 12,6 млн человек).

В то же время издание The Insider напоминает, что в 2021 году Росстат изменил методику расчетов, чтобы выполнить указ президента страны Владимира Путина по снижению уровня бедности. Теперь граница бедности оценивается по стоимости минимальной продуктовой корзины в четвертом квартале 2020 года, умноженной на накопленную с тех пор инфляцию. Однако инфляция рассчитывается по ценам на сотни товаров и услуг, которые малоимущие, как правило, не потребляют, подчеркивает The Insider.

Таким образом, при расчете границы бедности необходимый для выживания доход изначально занижен благодаря манипуляции с формулами. Если же использовать предыдущую методику, то, как подсчитал The Insider, окажется, что в России по итогам 2023 года в полтора раза больше бедных, чем признают власти, - от 14,6 до 18 млн человек.