Майже 12 млн росіян живуть за межею бідності – статистика

У Росії 11,8 млн осіб живуть з доходами нижче за прожитковий мінімум, який у III кварталі 2024 року становить 15 тисяч 679 рублів на місяць (близько 140 євро. - Ред.). Дані опублікував Росстат, повідомляє Deutsche Welle.

Як зазначили у відомстві, рівень бідності росіян у третьому кварталі 2024 року знизився до 8 відсотків порівняно з 9,4 відсотками за той же період 2023 року. Загалом за січень-вересень 2024 року кількість росіян з грошовими доходами нижчими від межі бідності скоротилася порівняно з січнем-вереснем 2023 року на 2 млн осіб (з 14,6 млн осіб до 12,6 млн осіб).

Водночас видання The Insider нагадує, що у 2021 році Росстат змінив методику розрахунків, щоб виконати указ президента країни Володимира Путіна щодо зниження рівня бідності. Тепер межа бідності оцінюється за вартістю мінімального продуктового кошика у четвертому кварталі 2020 року, помноженого на накопичену з того часу інфляцію. Проте інфляція розраховується за цінами на сотні товарів та послуг, які незаможні, як правило, не споживають, наголошує The Insider.

Таким чином, при розрахунку межі бідності необхідний виживання дохід спочатку занижений завдяки маніпуляції з формулами. Якщо ж використати попередню методику, то, як підрахував The Insider, виявиться, що в Росії за підсумками 2023 року в півтора рази більше бідних, ніж визнає влада, - від 14,6 до 18 млн осіб.