Харьков под обстрелом баллистики: в городе и окресностях прогремели взрывы

Утром 13 декабря Харьков стал целью российских обстрелов. В городе и его окрестностях прогремели взрывы, нанесены удары по пригороду. Воздушные Силы Украины сообщили о применении баллистического вооружения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные cилы ВСУ, городской голова Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Городской голова сообщил, что удары пришлись на пригород. Позже стало известно, что взрывы были также зафиксированы в районе города Чугуев.

"Враг нанес удар по Харьковскому району. Данные устанавливаются. Экстренные службы выехали на место".

Обновлено: В 06:48 Воздушные силы предупредили о повторных пусках баллистических ракет по Харькову.

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