Харків під обстрілом балістики: у місті та околицях пролунали вибухи

Вранці 13 грудня Харків став ціллю російських обстрілів. У місті та його околицях пролунали вибухи, завдано ударів по передмістю. Повітряні Сили України повідомили про застосування балістичного озброєння, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні cили ЗСУ, міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Міський голова повідомив, що удари припали на передмістя. Пізніше стало відомо, що вибухи були також зафіксовані в районі міста Чугуїв.

"Ворог завдав удар по Харківському району. Дані встановлюються. Екстрені служби виїхали на місце".

Оновлено: О 06:48 Повітряні сили попередили про повторні пуски балістичних ракет по Харкову.

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