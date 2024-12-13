Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами – Воздушные силы

Российские войска запустили большое количество ракет, в связи с чем во всех регионах объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ, сообщает Украинская правда.

Детали: Российская армия запустила значительное количество ракет по территории Украины. Воздушная тревога объявлена одновременно во всех регионах страны.

В частности, группу крылатых ракет зафиксировали на Херсонщине, на востоке Николаевщины. Они двигались на север/северо-восток.

Позже стало известно, что ракеты из Николаевской области продолжают движение на Кировоградщину, ракеты с Сумщины летят в Черниговскую, Киевскую и Полтавскую области.

Группы ракет на Кировоградщине продолжают движение в Черкасскую область.

Также Воздушные силы сообщили о взлете с аэродрома Саваслейка МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Кроме того, продолжается дроновая атака оккупантов.