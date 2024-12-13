Росіяни атакують Україну крилатими ракетами – Повітряні сили

Російські війська запустили велику кількість ракет, у зв’язку з чим в усіх регіонах оголошено повітряну тривогу.﻿ Про це інформують Повітряні сили ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Російська армія запустила значну кількість ракет по території України. Повітряна тривога оголошена одночасно в усіх регіонах країни.

Зокрема, групу крилатих ракет зафіксували на Херсонщині, на сході Миколаївщини. Вони рухалися на північ/північний схід.

Згодом стало відомо, що ракети з Миколаївщини продовжують рух на Кіровоградщину, ракети з Сумщини летять на Чернігівщину, Київщину та Полтавщину.

Групи ракет на Кіровоградщині продовжують рух на Черкащину.

Також Повітряні сили повідомили про зліт з аеродрому Саваслейка МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Крім того, триває дронова атака окупантів.