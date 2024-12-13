Россияне ударили по предприятию на Харьковщине: есть раненые

Утром 13 декабря российская армия ударила по Мирному Берестинского района Харьковской области, в результате атаки пострадали четыре человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"По предварительным данным, два человека получили ранения - это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура".

Синегубов отметил, что детали о разрушениях пока выясняются.

Обновлено: Через полчаса глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 4.

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