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Россияне ударили по предприятию на Харьковщине: есть раненые

Россияне ударили по предприятию на Харьковщине: есть раненые
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Утром 13 декабря российская армия ударила по Мирному Берестинского района Харьковской области, в результате атаки пострадали четыре человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"По предварительным данным, два человека получили ранения - это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура".

Синегубов отметил, что детали о разрушениях пока выясняются.

Обновлено: Через полчаса глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 4.

Предыстория:

  • Россияне утром 10 декабря дважды атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М" город Златополь на Харьковщине, попали возле банковского учреждения, повреждено административное здание. Пострадали 17 человек.

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