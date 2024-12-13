Россияне ударили по предприятию на Харьковщине: есть раненые
Утром 13 декабря российская армия ударила по Мирному Берестинского района Харьковской области, в результате атаки пострадали четыре человека, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.
"По предварительным данным, два человека получили ранения - это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура".
Синегубов отметил, что детали о разрушениях пока выясняются.
Обновлено: Через полчаса глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 4.
Предыстория:
- Россияне утром 10 декабря дважды атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М" город Златополь на Харьковщине, попали возле банковского учреждения, повреждено административное здание. Пострадали 17 человек.