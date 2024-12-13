Росіяни вдарили по підприємству на Харківщині: є поранені
Вранці 13 грудня російська армія вдарила по Мирному Берестинського району Харківської області, внаслідок атаки постраждали четверо людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"За попередніми даними, дві людини отримали поранення - це працівники цивільного підприємства. Пошкоджена цивільна інфраструктура".
Синєгубов зазначив, що деталі щодо руйнувань наразі зʼясовуються.
Оновлено: Через пів години голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 4.
Передісторія:
- Росіяни вранці 10 грудня двічі атакували балістичними ракетами "Іскандер-М" місто Златопіль на Харківщині, влучили біля банківської установи, пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждали 17 людей.