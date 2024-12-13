Росіяни вдарили по підприємству на Харківщині: є поранені

Вранці 13 грудня російська армія вдарила по Мирному Берестинського району Харківської області, внаслідок атаки постраждали четверо людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"За попередніми даними, дві людини отримали поранення - це працівники цивільного підприємства. Пошкоджена цивільна інфраструктура".

Синєгубов зазначив, що деталі щодо руйнувань наразі зʼясовуються.

Оновлено: Через пів години голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 4.

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