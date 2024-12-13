Amazon Безоса пожертвует 1 млн долларов на инаугурацию Трампа – The Hill

Гигант электронной коммерции Amazon Джеффа Безоса планирует пожертвовать один миллион американских долларов в инаугурационный фонд избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Hill, сообщает Укринформ.

В четверг во время визита на Нью-Йоркскую фондовую биржу Трамп заявил, что на следующей неделе встретится с основателем Amazon и владельцем газеты The Washington Post Джеффом Безосом.

"На следующей неделе придет Джефф Безос" , - сказал Трамп.

Отмечается, что Безос присоединяется к группе других руководителей технических компаний, стремящихся к более тесным отношениям с Трампом после его победы на президентских выборах 2024 года.

Несмотря на то, что за несколько дней до выборов редакционная коллегия The Washington Post подготовила проект текста по поддержке вице-президента Камалы Гаррис, газета официально не поддержала кандидата на пост главы Белого дома после решения Безоса отказаться от поддержки в газете.

Позже Безос в соцсетях поздравил Трампа с победой на президентских выборах в 2024 году. Он не сделал этого, когда президент Джо Байден выиграл выборы в 2020 году.

Ранее компания Meta Platforms, которой принадлежит Facebook и Instagram, пожертвовала 1 миллион долларов в инаугурационный фонд новоизбранного президента США Дональда Трампа.