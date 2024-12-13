Amazon Безоса пожертвує 1 млн доларів на інавгурацію Трампа – The Hill

Гігант електронної комерції Amazon Джеффа Безоса планує пожертвувати один мільйон американських доларів до інавгураційного фонду обраного президента Дональда Трампа. Про це пише The Hill, повідомляє Укрінформ.

У четвер під час візиту на Нью-Йоркську фондову біржу Трамп заявив, що наступного тижня зустрінеться із засновником Amazon і власником газети The Washington Post Джеффом Безосом.

"Наступного тижня прийде Джефф Безос" , - сказав Трамп.

Зазначається, що Безос приєднується до групи інших керівників технічних компаній, які прагнуть налагодити тісніші стосунки з Трампом після його перемоги на президентських виборах 2024 року.

Попри те, що за кілька днів до виборів редакційна колегія The Washington Post підготувала проєкт тексту з підтримки віцепрезидентки Камали Гарріс, газета офіційно не підтримала кандидата на пост глави Білого дому після рішення Безоса відмовитися від підтримки в газеті.

Пізніше Безос у соцмережах привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у 2024 році. Він не зробив цього, коли президент Джо Байден виграв вибори у 2020 році.

Раніше компанія Meta Platforms, якій належить Facebook та Instagram, пожертвувала 1 мільйон доларів до інавгураційного фонду новообраного президента США Дональда Трампа.