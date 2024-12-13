WSJ: компания Безоса пожертвует на инаугурацию Трампа миллион доллров

Компания Amazon, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пожертвует на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа миллион долларов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают источники издания The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты пишут, что Безос планирует встретиться с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее издание писало, что ту же сумму в фонд Трампа направила корпорация Meta, во главе которой стоит Марк Цукерберг.

Безос и другие руководители технологических компаний пытаются наладить отношения с новой республиканской администрацией, пишет WSJ.

Решение о выделении денег в Amazon было принято несколько дней назад, а впоследствии об этом сообщили переходной команде Трампа.

Кроме того, как отметили источники газеты, стриминговая платформа Amazon Prime Video будет транслировать инаугурацию Трампа 20 января следующего года.

Напомним, в конце ноября миллиардер Илон Маск провел День благодарения вместе с семьей избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида, США).