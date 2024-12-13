WSJ: компанія Безоса пожертвує на інавгурацію Трампа мільйон доларів

Компанія Amazon, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, пожертвує на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа мільйон доларів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють джерела видання The Wall Street Journal (WSJ).

Журналісти пишуть, що Безос планує зустрітися з Трампом у його резиденції у Мар-а-Лаго у Флориді.

Раніше видання писало, що ту саму суму до фонду Трампа направила корпорація Meta, на чолі якої стоїть Марк Цукерберг.

Безос та інші керівники технологічних компаній намагаються налагодити відносини з новою республіканською адміністрацією, пише WSJ.

Рішення про виділення грошей в Amazon було ухвалено кілька днів тому, а згодом про це повідомили перехідну команду Трампа.

Крім того, як зазначили джерела газети, стримінгова платформа Amazon Prime Video транслюватиме інавгурацію Трампа 20 січня наступного року.

Нагадаємо, наприкінці листопада мільярдер Ілон Маск провів День подяки разом із сім'єю обраного президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго (Флорида, США).