Макрон назначил нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил центриста Франсуа Байру новым премьер-министром страны. Об этом пишет France24, сообщает Левый берег.

Бывший глава правительства Мишель Барнье на прошлой неделе подал в отставку после вотума недоверия в Национальном собрании.

На Макрона давили, чтобы он избрал премьер-министра, который сможет преодолеть глубокие разногласия в парламенте.

Байру придется добиться консенсуса относительно способа преодоления все большего дефицита бюджета Франции, который составляет 6,1% – против 5,5% в прошлом году и превышает прогноз в 4,4% на конец 2024 года.

Офис Макрона заявил, что в декабре будет обсужден временный закон о бюджете на 2025 год.

Кандидатура Байра была выдвинута после того, как Макрон провел два дня встреч с лидерами партий, чтобы договориться о кандидате, который сможет преодолеть разногласия и принять бюджет в следующем году. На встречах в Елисейском дворце не присутствовали ни правая партия "Национальное объединение", ни левая "Непокоренная Франция".