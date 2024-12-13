Макрон призначив нового прем'єра Франції

Президент Франції Еммануель Макрон призначив центриста Франсуа Байру новим прем’єр-міністром країни. Про це пише France24, повідомляє Лівий берег.

Колишній очільник уряду Мішель Барньє минулого тижня подав у відставку після вотуму недовіри в Національних зборах.

На Макрона тиснули, аби він обрав прем’єр-міністра, який зможе подолати глибокі розбіжності в парламенті.

Байру доведеться досягти консенсусу щодо способу подолання все більшого дефіциту бюджету Франції, який становить 6,1% – проти 5,5% минулого року та перевищує прогноз у 4,4% на кінець 2024 року.

Офіс Макрона заявив, що в грудні буде обговорено тимчасовий закон про бюджет на 2025 рік.

Кандидатуру Байру було висунуто після того, як Макрон провів два дні зустрічей із лідерами партій, щоб домовитися про кандидата, який зможе подолати розбіжності та прийняти бюджет наступного року. На зустрічах в Єлисейському палаці не були присутні ні права партія "Національне об'єднання", ні ліва "Нескорена Франція".