Оккупанты почти 5 тысяч раз применяли химические вещества против ВСУ

С начала полномасштабной войны подразделения радиационной, химической, биологической разведки сил поддержки зафиксировали более 4,8 тыс. случаев применения со стороны РФ опасных химических веществ, сообщает Новое время.

﻿Об этом на брифинге заявил Артем Власюк, начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты командования Сил поддержки.

В частности, речь идет о слезоточивых газах, так называемых CS и CN, которые обычно используются подразделениями безопасности, как полиции, Нацгвардии для борьбы с массовыми беспорядками и при наведении общественного порядка. При этом речь идет не о химическом оружии, а об отдельном виде поражения для борьбы с беспорядками.

Только за ноябрь было зафиксировано 166 случаев применения россиянами опасных химических веществ, в октябре — 356, а в сентябре — 277. Больше всего случаев применения россиянами боеприпасов с опасными химическими веществами зафиксировано в мае 2024 года — 709. Всего за время ведения статистики — около 4,8 тыс. случаев.

По словам Власюка, сейчас интенсивность применения слезоточивых гранат россиянами несколько снижается, поскольку температура падает, и эффективность и устойчивость дыма от взрыва таких средств несколько снижается.

Он также отметил, что чаще всего оккупанты используют опасные химические веществана тех направлениях, где сосредотачивают больше всего своих сил. При этом они скрывают их применение плотным артиллерийским, ракетно-бомбовым и другим огневым воздействием, чем делают возможным выявление таких средств и отбор проб для дальнейшего расследования и привлечения РФ к ответственности за нарушение международного права.

Использование таких средств против личного состава подразделений Сил обороны является нарушением международного права, права ведения войны, и это отражено в положениях Конвенции о применении химического оружия, добавил он.