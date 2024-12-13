Окупанти майже 5 тисяч разів застосовували хімічні речовини проти ЗСУ

З початку повномасштабної війни підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки зафіксували понад 4,8 тис. випадків застосування з боку РФ небезпечних хімічних речовин, повідомляє Новое время.

Про це на брифінгу заявив Артем Власюк, начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту командування Сил підтримки.

Зокрема, йдеться про сльозогінні гази, так звані CS та CN, які зазвичай використовуються підрозділами безпеки, як поліції, Нацгвардії для боротьби з масовими заворушеннями та під час наведення громадського порядку. При цьому йдеться не про хімічну зброю, а про окремий вид ураження для боротьби з заворушеннями.

Тільки за листопад було зафіксовано 166 випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин, у жовтні - 356, а у вересні - 277. Найбільше випадків застосування росіянами боєприпасів з небезпечними хімічними речовинами зафіксовано у травні 2024 року — 709. Загалом за час ведення статистики — близько 4,8 тис. випадків.

За словами Власюка, наразі інтенсивність застосування сльозогінних гранат росіянами дещо знижується, оскільки температура падає, і ефективність та стійкість диму від вибуху таких засобів дещо знижується.

Він також зазначив, що найчастіше окупанти використовують небезпечні хімічні речовинина тих напрямках, де зосереджують найбільше своїх сил. При цьому вони приховують їхнє застосування щільним артилерійським, ракетно-бомбовим та іншим вогневим впливом, чим уможливлюють виявлення таких засобів та відбір проб для подальшого розслідування та притягнення РФ до відповідальності за порушення міжнародного права.

Використання таких засобів проти особового складу підрозділів Сил оборони є порушенням міжнародного права, права ведення війни, і це відображено в положеннях Конвенції про застосування хімічної зброї, додав він.