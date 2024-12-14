В российском Орле прогремели взрывы: сообщают об атаке на нефтебазу
В ночь на 14 декабря в российском городе Орел прогремели взрывы, соцсети сообщают об атаке на нефтебазу, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Telegram-канал Astra, другие российские паблики.
"...в Орле прогремели взрывы. Над городом видно зарево от пожара".
Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что якобы была атакована нефтебаза.
Очевидцы сообщают о как минимум одном горящем резервуаре, - добавляют в падлыках.
"Перед взрывом был слышен гул беспилотников".
В пабликах добавляют, что пока официальных комментариев по этому поводу нет.
Позже Клычков сообщил, якобы в результате "массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых дронов повреждено остекление нескольких частных домов".