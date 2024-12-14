В российском Орле прогремели взрывы: сообщают об атаке на нефтебазу

В ночь на 14 декабря в российском городе Орел прогремели взрывы, соцсети сообщают об атаке на нефтебазу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Telegram-канал Astra, другие российские паблики.

"...в Орле прогремели взрывы. Над городом видно зарево от пожара".

Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что якобы была атакована нефтебаза.

Очевидцы сообщают о как минимум одном горящем резервуаре, - добавляют в падлыках.

"Перед взрывом был слышен гул беспилотников".

В пабликах добавляют, что пока официальных комментариев по этому поводу нет.

Позже Клычков сообщил, якобы в результате "массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых дронов повреждено остекление нескольких частных домов".