У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про атаку на нафтобазу

У ніч проти 14 грудня в російському місті Орел прогриміли вибухи, соцмережі повідомляють про атаку на нафтобазу, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляють Telegram-канал Astra, інші російські паблики.

"...в Орлі прогриміли вибухи. Над містом видно заграву від пожежі".

Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів повідомили, що нібито було атаковано нафтобазу.

Очевидці повідомляють про як мінімум один гарячий резервуар, - додають у палицях.

"Перед вибухом було чути гул безпілотників".

У пабликах додають, що поки що офіційних коментарів з цього приводу немає.

Пізніше Кличков повідомив, нібито в результаті " масованої атаки безпілотників сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури, уламками збитих дронів пошкоджено скління кількох приватних будинків".