У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляють про атаку на нафтобазу
У ніч проти 14 грудня в російському місті Орел прогриміли вибухи, соцмережі повідомляють про атаку на нафтобазу, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляють Telegram-канал Astra, інші російські паблики.
"...в Орлі прогриміли вибухи. Над містом видно заграву від пожежі".
Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів повідомили, що нібито було атаковано нафтобазу.
Очевидці повідомляють про як мінімум один гарячий резервуар, - додають у палицях.
"Перед вибухом було чути гул безпілотників".
У пабликах додають, що поки що офіційних коментарів з цього приводу немає.
Пізніше Кличков повідомив, нібито в результаті " масованої атаки безпілотників сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури, уламками збитих дронів пошкоджено скління кількох приватних будинків".