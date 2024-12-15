В Николаеве в результате атаки БПЛА поврежден объект инфраструктуры, двое раненых

В Николаеве в результате атаки российского беспилотника типа Shahed получил повреждения инфраструктурный объект, ранения получили двое работников.

Об этом сообщил в Телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня, 15 декабря, в 06:57 враг атаковал город БПЛА типа "Shahed 131/136". Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены два работника" , - отметил он.

Согласно данным Кима, в ночь на 15 декабря силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Николаевской областью в целом четыре вражеских беспилотника типа Shahed 131/136.