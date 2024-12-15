У Миколаєві внаслідок атаки БПЛА пошкоджений об'єкт інфраструктури, двоє поранених

У Миколаєві внаслідок атаки російського безпілотника типу Shahed пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт, поранення дістали двоє працівників.﻿

Про це повідомив у Телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 15 грудня, о 06:57 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників" , – зазначив він.

Згідно з даними Кіма, у ніч на 15 грудня сили та засоби протиповітряної оборони знищили в небі над Миколаївською областю загалом чотири ворожі безпілотники типу Shahed 131/136.