У войск РФ в Сирии серьезные проблемы с питьевой водой и продовольствием - ГУР

В Сирии российским войскам, которые остаются на базах в Тартусе и Хмеймиме, не хватает питьевой воды и продовольствия, сообщает Левый берег.

Как информируют в ГУР МО, вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается. Военные РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Асада вооруженные группировки.

"Среди российских солдат циркулируют разговоры, будто москва договорилась о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме - речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих" , - говорят в разведке.

На базах в Тартусе и Хмеймиме, а также на российских кораблях в регионе зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием.