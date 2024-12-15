У войск РФ в Сирии серьезные проблемы с питьевой водой и продовольствием - ГУР
В Сирии российским войскам, которые остаются на базах в Тартусе и Хмеймиме, не хватает питьевой воды и продовольствия, сообщает Левый берег.
Как информируют в ГУР МО, вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается. Военные РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Асада вооруженные группировки.
"Среди российских солдат циркулируют разговоры, будто москва договорилась о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме - речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих", - говорят в разведке.
На базах в Тартусе и Хмеймиме, а также на российских кораблях в регионе зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием.
"Остатки группировки государства-агрессора ожидают задействованные в эвакуации военно-транспортные самолеты, которыми должны доставить продукты. 14 декабря 2024 года были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из чкаловска в Хмеймим", — добавляют в ГУР.