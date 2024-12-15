У військ РФ у Сирії серйозні проблеми з питною водою та продовольством - ГУР

У Сирії російським військам, які залишаються на базах у Тартусі та Хмеймім, бракує питної води та продовольства, повідомляє Лівий берег.

Як інформують в ГУР МО, виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії триває. Військових РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Асада збройні угруповання.

"Серед російських солдатів циркулюють розмови, ніби москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі ― йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців" , — кажуть у розвідці.

Водночас, на базах у Тартусі та Хмеймімі, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством.