Кандидат в канцлеры Мерц считает Шольца "изолированным" в ЕС

Лидер блока немецкой оппозиции ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что действующий глава правительства Олаф Шольц находится в «буквальной изоляции» внутри Европейского союза. Со ссылкой на издание N-TV, сообщает Новое время.

Как считает Мерц, внешнюю политику правительства Шольца нельзя назвать иначе как «полный провал», а сам канцлер оказался в «изоляции» от остальных европейских лидеров.

«К сожалению, приходится констатировать: большинство европейских глав государств и правительств просто больше не заинтересованы во встречах с немецким канцлером, который или часами сидит молча, или читает лекции по всему миру» , — сказал лидер блока ХДС/ХСС.

В качестве доказательства для своего тезиса Мерц привел недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Польшу на этой неделе, где он с союзником по НАТО, польским премьером Туском, обсуждал политику в отношении Украины.