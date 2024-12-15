Кандидат у канцлери Мерц вважає Шольца "ізольованим" в ЄС

Лідер блоку німецької опозиції ХДС/ХСС і кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц заявив, що чинний глава уряду Олаф Шольц перебуває в «буквальній ізоляції« всередині Європейського союзу. З посиланням на видання N-tv, повідомляє Новое время.

Як вважає Мерц, зовнішню політику уряду Шольца не можна назвати інакше як «повний провал», а сам канцлер опинився в «ізоляції» від інших європейських лідерів.

«На жаль, доводиться констатувати: більшість європейських глав держав і урядів просто більше не зацікавлені у зустрічах з німецьким канцлером, який або годинами сидить мовчки, або читає лекції по всьому світу» , — сказав лідер блоку ХДС/ХСС.

Як доказ для своєї тези Мерц навів нещодавній візит президента Франції Еммануеля Макрона до Польщі цього тижня, де він із союзником по НАТО, польським прем'єром Туском, обговорював політику щодо України.