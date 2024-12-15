Кандидат у канцлери Мерц вважає Шольца "ізольованим" в ЄС
Лідер блоку німецької опозиції ХДС/ХСС і кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц заявив, що чинний глава уряду Олаф Шольц перебуває в «буквальній ізоляції« всередині Європейського союзу. З посиланням на видання N-tv, повідомляє Новое время.
Як вважає Мерц, зовнішню політику уряду Шольца не можна назвати інакше як «повний провал», а сам канцлер опинився в «ізоляції» від інших європейських лідерів.
«На жаль, доводиться констатувати: більшість європейських глав держав і урядів просто більше не зацікавлені у зустрічах з німецьким канцлером, який або годинами сидить мовчки, або читає лекції по всьому світу», — сказав лідер блоку ХДС/ХСС.
Як доказ для своєї тези Мерц навів нещодавній візит президента Франції Еммануеля Макрона до Польщі цього тижня, де він із союзником по НАТО, польським прем'єром Туском, обговорював політику щодо України.
«І знову там не було канцлера Німеччини», — підсумував опозиціонер.