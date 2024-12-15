В России подорвали железнодорожное полотно – ГУР

В России подорвали железнодорожное полотно в железнодорожном районе Ульяновска. Об этом информирует ГУР МО.

"14 декабря 2024 года в ульяновске на россии взрыв разрушил железнодорожное полотно - военная логистика оккупационной армии рф испытала очередное осложнение" , - говорится в сообщении разведки.

По информации ГУР, взрыв произошел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и ульяновского моторного завода.