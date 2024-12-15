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У Росії підірвали залізничне полотно - ГУР

У Росії підірвали залізничне полотно - ГУР

В Росії підірвали залізничне полотно у залізничному районі Ульяновска.﻿ Про це інформує ГУР МО.

 "14 грудня 2024 року в ульяновску на росії вибух зруйнував залізничне полотно ― військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладнення", — ідеться у повідомленні розвідки.  

За інформацією ГУР, вибух відбувся у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та ульяновского моторного заводу. 

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