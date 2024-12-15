У Росії підірвали залізничне полотно - ГУР

В Росії підірвали залізничне полотно у залізничному районі Ульяновска.﻿ Про це інформує ГУР МО.

"14 грудня 2024 року в ульяновску на росії вибух зруйнував залізничне полотно ― військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладнення" , — ідеться у повідомленні розвідки.

За інформацією ГУР, вибух відбувся у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та ульяновского моторного заводу.