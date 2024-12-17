Суд отказался отменить решение по делу о скрытых платежах Трампа порнозвезде

16 декабря суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт суда присяжных, которые признали Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации отчетности во время его президентской кампании 2016 года.﻿﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Украинская правда.

Судья Хуан Мерчан отклонил аргументы адвокатов Трампа, которые утверждали, что решение Верховного Суда о неприкосновенности президента за действия в пределах официальных полномочий освобождает экс-президента от ответственности. Адвокаты Трампа утверждали, что решение об иммунитете должно распространяться и на дело о взятках.

Обвинение настаивало, что преступления, которые инкриминируют Трампу, были совершены до его избрания президентом.