Суд отказался отменить решение по делу о скрытых платежах Трампа порнозвезде
16 декабря суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт суда присяжных, которые признали Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации отчетности во время его президентской кампании 2016 года. Об этом пишет Financial Times, сообщает Украинская правда.
Судья Хуан Мерчан отклонил аргументы адвокатов Трампа, которые утверждали, что решение Верховного Суда о неприкосновенности президента за действия в пределах официальных полномочий освобождает экс-президента от ответственности. Адвокаты Трампа утверждали, что решение об иммунитете должно распространяться и на дело о взятках.
Обвинение настаивало, что преступления, которые инкриминируют Трампу, были совершены до его избрания президентом.
"Трамп, скорее всего, обжалует это решение и назвал возбужденные против него уголовные дела политически мотивированной охотой на ведьм", – говорится в публикации.