Суд відмовився скасувати рішення у справі про приховані платежі Трампа порнозірці
16 грудня суд у Нью-Йорку відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію звітності щодо витрат із виборчого фонду під час його президентської кампанії 2016 року. Про це пише Financial Times., повідомляє Українська правда.
Суддя Хуан Мерчан відхилив аргументи адвокатів Трампа, які стверджували, що рішення Верховного Суду про недоторканність президента за дії в межах офіційних повноважень звільняє експрезидента від відповідальності. Адвокати Трампа стверджували, що рішення про імунітет має поширюватися і на справу про хабарі.
Обвинувачення наполягало, що злочини, які інкримінують Трампу, були скоєні до його обрання президентом.
"Трамп, швидше за все, оскаржить це рішення і назвав порушені проти нього кримінальні справи політично вмотивованим полюванням на відьом", – йдеться в публікації.