Суд відмовився скасувати рішення у справі про приховані платежі Трампа порнозірці

16 грудня суд у Нью-Йорку відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію звітності щодо витрат із виборчого фонду під час його президентської кампанії 2016 року.﻿﻿ Про це пише Financial Times.﻿, повідомляє Українська правда.

Суддя Хуан Мерчан відхилив аргументи адвокатів Трампа, які стверджували, що рішення Верховного Суду про недоторканність президента за дії в межах офіційних повноважень звільняє експрезидента від відповідальності. Адвокати Трампа стверджували, що рішення про імунітет має поширюватися і на справу про хабарі.

Обвинувачення наполягало, що злочини, які інкримінують Трампу, були скоєні до його обрання президентом.