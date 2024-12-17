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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 765 110 оккупантов, 1600 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 17 декабря составили:

  • личного состава – около 765 110 (+1600) человек
  • танков ‒ 9567 (+4) ед
  • боевых бронированных машин ‒ 19751 (+15) ед
  • артиллерийских систем – 21159 (+8) ед
  • РСЗО – 1256 (+0) ед
  • средств ПВО ‒ 1025 (+0) ед
  • самолетов – 369 (+0) ед
  • вертолетов – 329 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20406 (+34)
  • крылатых ракет ‒ 2943 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 31550 (+70) ед
  • специальной техники – 3650 (+0).

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