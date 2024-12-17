В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 765 110 оккупантов, 1600 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 17 декабря составили:
- личного состава – около 765 110 (+1600) человек
- танков ‒ 9567 (+4) ед
- боевых бронированных машин ‒ 19751 (+15) ед
- артиллерийских систем – 21159 (+8) ед
- РСЗО – 1256 (+0) ед
- средств ПВО ‒ 1025 (+0) ед
- самолетов – 369 (+0) ед
- вертолетов – 329 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20406 (+34)
- крылатых ракет ‒ 2943 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 31550 (+70) ед
- специальной техники – 3650 (+0).